Le PSG doit-il prolonger Lionel Messi ?

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas tranché pour son avenir. Sacré champion du monde en décembre dernier, l'attaquant argentin ne sait pas encore s'il prolongera au PSG. Luis Campos a annoncé que les discussions avaient débuté, mais la prolongation de La Pulga ne fait pas l'unanimité. Que doit faire le PSG ?

C'est le dossier brûlant du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en octobre dernier, Luis Campos a commencé les négociations avec Lionel Messi afin de prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain. Néanmoins, alors que la tendance était clairement à une prolongation, la presse argentine a semé le doute ces derniers jours, assurant que La Pulga se posait des questions.

Campos confirme les discussions avec Messi

Quoi qu'il en soit, Luis Campos a confirmé qu'il était en discussions avec Lionel Messi. « En ce moment, on est en discussion. J’aimerais l’avoir, je ne peux pas le cacher, j’aimerais l’avoir dans ce projet, qu’il continue avec nous. Je serais ravi qu’il continue, mais on discute en ce moment pour essayer d’arriver au but et continuer de l’avoir avec nous », confiait le conseiller sportif du PSG au micro de Téléfoot . Cependant, Jérôme Rothen estime que ce serait une très mauvaise idée.

Pour Rothen, c'est une mauvaise idée