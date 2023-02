Le PSG a déjà perdu la bataille de 2023 sur le mercato

Thomas Bourseau

Alors qu’il fait tourner les têtes des plus grands noms du football européen, Jude Bellingham aurait des chances de snober le PSG l’été prochain. C’est du moins la tendance au Real Madrid qui n’est guère plus optimiste.

Jude Bellingham (19 ans) pourrait bien être la sensation mercato de l’année 2023 comme Erling Braut Haaland, son ancien coéquipier au Borussia Dortmund, avant lui au printemps 2022. Se pourrait-il que l’international anglais prenne la décision de s’engager en faveur de Manchester City comme Haaland ? Le club anglais serait sur les rangs, au même titre que Liverpool qui bénéficierait de la préférence des parents de Bellingham selon différents médias.

Le PSG, comme le Real Madrid, trop court pour Bellingham ?

Le PSG est donc prévenu. Son président Nasser Al-Khelaïfi a dernièrement fait savoir qu’il voulait Jude Bellingham comme tous les plus grands clubs d’Europe. Mais comme le Real Madrid, le PSG pourrait déjà d’ores et déjà avoir perdu la bataille pour Jude Bellingham.

Pour satisfaire Mbappé, le PSG a déjà une certitude https://t.co/Lf6En2DndY pic.twitter.com/k8DGbUCB4G — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Avantage à l’Angleterre pour Jude Bellingham ?