PSG : Mbappé annoncé au Real Madrid, il dévoile les coulisses

L’avenir de Kylian Mbappé a une nouvelle fois été un des sujets majeurs du mercato estival. Beaucoup de personnes pensaient qu’il allait rejoindre le Real Madrid, même au sein de la Casa Blanca. Arrivé pour pallier la blessure de Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga a été interrogé sur la manière dont le feuilleton autour de l’international français avait été vécu en interne.

Le mercato estival est désormais terminé et Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG. Reste à savoir s’il prolongera finalement son contrat avec le club de la capitale, qui arrivera à son terme en juin 2024. Une chose est sûre, il évoluera sous les couleurs parisiennes cette saison.

« Évidemment que c’était une possibilité »

Mais il semblerait malgré tout que les joueurs du Real Madrid aient vraiment cru à la possibilité de voir Kylian Mbappé les rejoindre cet été. « Évidemment que c’était une possibilité », a concédé Aurélien Tchouameni ce mardi en conférence de presse. Dans un entretien accordé à Marca , il a été demandé à Kepa Arrizabalaga comment le feuilleton Kylian Mbappé avait été vécu en interne.

« Beaucoup de gens pensaient que ça allait se faire »