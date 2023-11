PSG : Mbappé a des exigences «astronomiques»

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a la possibilité de rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement lors du prochain mercato estival. Alors que le club de la capitale voudrait prolonger son numéro 7 au moins une saison, ce dernier aurait des exigences financières pharaoniques.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait prendre le large après avoir passé sept saisons à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 rouge et bleu partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne rempile pas d'ici-là.

Mbappé a de nombreux admirateurs en Angleterre

Déterminé à conserver Kylian Mbappé, le PSG aimerait le convaincre de prolonger pour une saison minimum. Toutefois, le capitaine de l'équipe de France pourrait claquer la porte en cas d'offre XXL.

PSG : Il l’affirme, cette star est en danger https://t.co/RO9k7luryF pic.twitter.com/HWNHednpai — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

Mbappé va réclamer un pont d'or