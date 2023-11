PSG : «Mbappé n'existe plus», la folle annonce du Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue d'alimenter la chronique concernant son avenir. Deux choix s'offrent à lui à savoir prolonger au PSG ou partir libre dans un autre club. Mais alors que le Real Madrid a longtemps fait figure de favori pour le recruter, la donne a changé. Au point que le club merengue laisse filtrer que «Mbappé n'existe plus».

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain ce qui lui offre la possibilité de discuter avec le club de son choix à partir du 1er janvier avant de s'y engager libre en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, le nom du Real Madrid circule avec insistance au point que des premiers chiffres ont circulé. Ce qui a poussé le club madrilène à publier un communiqué afin de calmer les rumeurs.

Le Real Madrid communique sur Mbappé

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », écrivait ainsi le Real Madrid. Et le club merengue applique son plan.

Au Real, Mbappé «n'existe plus»