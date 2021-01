Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino hausse déjà le ton après son arrivée !

Publié le 3 janvier 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino a dirigé sa première séance d’entraînement ce dimanche, le nouvel entraîneur du PSG n’a pas voulu ménager ses hommes à peine revenus de vacances.

La seconde partie de saison du PSG s’écrira avec un nouvel entraîneur. En effet, exit Thomas Tuchel, la direction parisienne a choisi de miser sur Mauricio Pochettino après une première partie d’exercice 2020/2021 poussive malgré une qualification acquise pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ainsi, l’entraineur argentin a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec une année supplémentaire en option ce samedi, avant de diriger sa première séance d’entrainement ce dimanche après-midi. Et le moins que l’on puisse dire est que Mauricio Pochettino semble avoir voulu imposer sa discipline d’entrée au cours de cette séance de travail notamment marquée par l’absence de Neymar.

« Alors, fatigués ? »