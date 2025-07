PSG - Marquinhos : La date de son transfert annoncée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les spéculations vont bon train au sujet de l'avenir de Marquinhos, qui pourrait être amené à quitter le PSG dans un avenir proche. Pierre Ménès a fait le point à ce sujet en évoquant la piste Ilya Zabarnyi, amené à venir succéder à long-terme à Marquinhos, et il explique que Marquinhos pourrait finalement quitter le PSG dans un an.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG et alors qu'il est de loin l'élément le plus ancien du vestiaire parisien (il était arrivé à l'été 2013), Marquinhos (31 ans) va-t-il terminer sa carrière au sein du club de la capitale ? Le futur du défenseur central brésilien fait beaucoup parler depuis plusieurs mois, et il était même question d'un possible départ de Marquinhos dès cet été au PSG. Cela semble finalement être partie remise pour l'été 2026...

Marquinhos out dans un an ? Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a évoqué la piste menant à Ilya Zabarnyi (22 ans, Bournemouth) au PSG, puisque le jeune défenseur central ukrainien est annoncé comme la grande priorité du mercato. Et selon lui, Zabarnyi pourrait vivre une saison en guise d'intégration et par la suite remplacer Marquinhos qui quitterait donc le PSG dans un an, en 2026.