PSG : Luis Enrique viré, les terribles regrets…

Alors qu'il fait désormais les beaux jours du PSG, Luis Enrique n'a pas toujours été aussi bien considéré. En effet, à l'AS Roma pour son premier poste au sein d'une équipe professionnel, le technicien espagnol avait été limogé au bout d'un an seulement. Une situation qui fait aujourd'hui parler en Italie où certains observateurs regrettent que Luis Enrique n'ait pas eu plus de temps dans la capitale italienne.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Luis Enrique est entré au Panthéon des entraîneurs, rejoignant le cercle fermé des coachs vainqueurs de la C1 avec deux clubs différents. Et pourtant, la carrière du technicien espagnol n'a pas toujours été facile, à l'image de son premier poste sur le banc d'un club professionnel. En effet, après avoir fait ses gammes à la tête de la réserve du FC Barcelone, Luis Enrique débarque à l'AS Roma en 2011, mais sera remercié seulement une saison plus tard. Avec du recul, le club italien aurait peut-être du faire preuve de plus de patience comme le pense l'agent Claudio Anellucci.