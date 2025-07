Mercato : L’offre qui fait bondir le PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se séparer de plusieurs éléments cet été, le PSG semble toutefois compter sur Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain brésilien va être prêté à Braga afin de s'aguerrir, mais le club de la capitale aurait définitivement pu le vendre puisque des offres avoisinant les 20M€ auraient été reçues à Paris. Cependant, le PSG aurait refusé catégoriquement d'écouter ces propositions.

Le PSG refuse de vendre Moscardo !

Mais également Gabriel Moscardo. De retour d'un prêt d'un an peu concluant à Reims, le milieu de terrain brésilien était présent aux Etats-Unis avec le reste du groupe, mais Luis Enrique ne lui a pas accordé la moindre minute de jeu. Ce n'est pas pour autant que le PSG ne compte pas sur Gabriel Moscardo. Et le média brésilien Itaitaita en apporte la preuve. En effet, la publication auriverde assure que plusieurs clubs se sont positionnés à l'image de l'Ajax Amsterdam et l'Atlético Mineiro. Et pas seulement pour un prêt puisque le PSG aurait reçu des offres de transfert pour Gabriel Moscardo. Immédiatement refusées par le PSG.