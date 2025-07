PSG - Kolo Muani : Le gros coup de pression !

Alexis Brunet

L’hiver dernier, Randal Kolo Muani avait décidé de rejoindre la Juventus de Turin sous la forme d’un prêt pour retrouver du temps de jeu. Cela a fonctionné, et la Vieille Dame souhaiterait d’ailleurs conserver le Français, si possible sous la forme d’un nouveau prêt. Igor Tudor ferait d’ailleurs pression pour compter le plus rapidement possible sur le joueur du PSG.

Cet été, il pourrait y avoir du mouvement au sein de l’attaque du PSG. Le club de la capitale souhaiterait recruter un nouvel ailier, mais certains offensifs déjà présents à Paris pourraient s’en aller. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos, qui ne dispose pas d’un énorme temps de jeu, mais également de Randal Kolo Muani.

Kolo Muani s’est refait la cerise à Turin Si Gonçalo Ramos a fait toute la saison au PSG, ce n’est pas le cas de Randal Kolo Muani. Le Français est parti lors du mercato hivernal direction la Juventus de Turin pour essayer de retrouver du temps de jeu. Cela a fonctionné et l’ancien Nantais s’est complètement relancé, mais son prêt a pris fin et il est donc de retour à Paris normalement.