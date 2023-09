PSG : Luis Enrique tente un coup avec ce joueur, il sort du silence

Benjamin Labrousse

Arrivé cet été librement au PSG après s’être révélé au Real Madrid, Marco Asensio pourrait être l’une des révélations de la saison côté parisien. Polyvalent, l’international Espagnol avait été positionné à la pointe de l’attaque par Luis Enrique face à Lens (3-1) samedi dernier. Buteur lors de cette rencontre, Asensio s’est livré sur ce positionnement inhabituel pour lui.

Après trois matchs disputés cette saison en Ligue 1, le PSG semble enfin lancé. Samedi dernier, le club de la capitale a proposé une belle prestation face au RC Lens et s’est imposé 3 buts à 1. Surprise dans la composition parisienne mise en place par l’entraîneur Luis Enrique, Marco Asensio démarrait la rencontre à la pointe de l’attaque en l’absence du Portugais Gonçalo Ramos blessé.

Marco Asensio : Une option en pointe pour Luis Enrique ?

En fin de première période, Marco Asensio se distinguait en inscrivant le premier but de la rencontre d’une belle frappe du pied gauche dont il a le secret. Alors qu’il évolue initialement au poste d’ailier droit, l’international Espagnol a sans doute marqué des points auprès de Luis Enrique qui apprécie les joueurs polyvalents. Pour rappel, l’entraîneur du PSG avait déjà testé Marco Asensio au poste d’avant-centre lors de certains matchs de préparation estivale (face au Havre notamment).

«Dans l’axe je me sens très bien»