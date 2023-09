PSG : Luis Enrique interpellé par une recrue du mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé libre au PSG en tout début de mercato estival, Marco Asensio fait donc partie d'un secteur offensif désormais très étoffé au sein du club de la capitale. Et l'international espagnol, qui apprécie fortement le style de jeu mis en place par Luis Enrique, se confie sur son positionnement préférentiel.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid en juin dernier, Marco Asensio (27 ans) a finalement opté pour le PSG sur le marché des transferts. Le milieu offensif espagnol, aussi bien capable d'évoluer dans l'axe que sur un côté, offre ainsi une certaine polyvalence à son compatriote, Luis Enrique. D'ailleurs, Asensio ne tarit pas d'éloges au sujet du nouvel entraîneur du PSG et s'est confié à son sujet dans un entretien accordé à beINSPORTS .

Asensio décrypte la méthode Enrique

« C’est un entraîneur qui veut qu’on ait le ballon, qu’on le récupère absolument lorsqu’on ne l’a pas, avec une pression forte, très haute dans le camp adverse. C’est très intense pour nous. C’est un entraîneur qui exige beaucoup de ses joueurs. Mais quand on voit le groupe, on colle à sa vision de jeu. Un jeu offensif, basé sur la possession. On veut tout le temps attaquer », confie Marco Asensio, avant de faire passer un message à Luis Enrique quant à son positionnement préférentiel au PSG.

« Dans l’axe, je me sens très bien »