PSG : Luis Enrique a un problème après ce transfert à 60M€

Jean de Teyssière

Cet été, le PSG a été très actif sur le marché des transfert avec onze arrivées. Parmi elles, le milieu de terrain Manuel Ugarte est venu combler le milieu de terrain du PSG, notamment en vue du départ de Marco Verratti. Très bon en début de saison, il a ensuite connu une période de moins bien, qui s'est étirée jusqu'à la trêve hivernale. Cette baisse de régime ne serait dû qu'à un enchaînement trop important de matchs.

Le milieu de terrain uruguayen du PSG, Manuel Ugarte, a été recruté cet été contre 60M€. L'ancien joueur du Sporting CP est très vite devenu un élément indispensable de Luis Enrique qui lui a rapidement fait confiance. Excellent en début de saison, le protégé de Marcelo Bielsa, sélectionneur de l'Uruguay a ensuite eu plus de mal à enchaîner les bonnes prestations.

Un coup de moins bien pour Ugarte

En novembre et décembre 2023, difficile de voir le Manuel Ugarte du début de saison. Le milieu de terrain du PSG apparaissait moins tranchant, plus fatigué. Une situation notamment dû à l'absence de Warren Zaïre-Emery, blessé durant presque un mois et avec qui Ugarte forme une paire très solide.

Un enchaînement de matchs fatal ?

Lors d'un live sur le site du Parisien, le journaliste Laurent Perrin apporte un autre élément de réponse à cette baisse de régime de Manuel Ugarte. Selon lui, ce coup de moins bien trouverait sa cause dans l'enchaînement de matchs. Son transfert l'a mis sur un nuage et il y a eu une décompression à partir de novembre. Mais le journaliste rassure car celui qui est un élément indispensable de la sélection uruguayenne sous Marcelo Bielsa devrait retrouver du rythme et un niveau de jeu équivalent à celui de ses débuts en 2024. Premier élément de réponse ce mercredi soir, face à Toulouse, lors du Trophée des Champions.