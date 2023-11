PSG : Luis Enrique a lancé un défi à cette recrue, elle balance

Axel Cornic

Arrivé lors du dernier mercato estival, Randal Kolo Muani a rencontré quelques problèmes pour s’adapter au jeu du Paris Saint-Germain, mais surtout à celui prôné par Luis Enrique. Dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport, il s’est largement confié concernant la nouvelle vie parisienne et ce que lui demande le coach espagnol.

Le changement de cap du PSG a été clair cet été, avec une volonté de miser sur les jeunes talents tricolores ainsi que sur les stars de l’équipe de France de Didier Deschamps. Cela a été le cas avec Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani, qui sont donc venus agrandir la colonie française du PSG.

« C’est un poste que j’apprends »

Tout n’a pas été parfait pour les nouveaux internationaux du PSG, notamment pour Kolo Muani, qui doit s’adapter un rôle de pivot imposé par Luis Enrique. « C’est un poste que j’apprends. Ça change de mon style de jeu. Il faut garder plus le ballon, essayer de permettre à mes coéquipiers de ressortir un peu » a expliqué l’attaquant parisien, dans un entretien exclusif diffusé par RMC Sport ce lundi, à la veille du choc face à Newcastle en Ligue des Champions.

« Quand je suis dans l’axe il faut que j’arrive à étirer les deux défenseurs centraux ou laisser plus de place pour mes milieux et mes ailiers »