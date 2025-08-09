PSG : L’offre colossale pour un international français !

Malgré les rumeurs annonçant un intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola, le PSG n’a absolument pas l’intention de vendre son international français. les Parisiens seraient même disposés à lâcher une très grosse offre pour le convaincre de prolonger son bail qui court jusqu’en 2028.
Sous contrat jusqu’en 2028, Bradley Barcola susciterait l’intérêt de Liverpool qui réaliste un mercato très impressionnant. Cependant, le PSG n’a pas l’intention de lâcher son ailier et serait même disposé à lui offrir une grosse prolongation comme le révèle Fabrizio Romano.
Le PSG veut garder Barcola
« Luis Enrique ne veut absolument pas le lâcher. Le PSG a préparé une énorme proposition de contrat pour Barcola. Quand le Bayern a approché le joueur en juin, le PSG leur a dit : "Laissez tomber" », révèle le journaliste italien dans une vidéo diffusée sur YouTube.
«Le PSG a programmé une très grosse offre de contrat»
Mais surtout, Fabrizio Romano assure que le PSG compte prolonger Bradley Barcola ce qui va se matérialiser par une proposition importante : « Le PSG a programmé une très grosse offre de contrat pour la fin de mercato. Le PSG est prêt à lui soumettre un très gros contrat pour rester ». Reste désormais à savoir quel sera le choix de l'international français qui sort d'une belle saison malgré la féroce concurrence à son poste.