PSG : L’offre colossale pour un international français !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les rumeurs annonçant un intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola, le PSG n’a absolument pas l’intention de vendre son international français. les Parisiens seraient même disposés à lâcher une très grosse offre pour le convaincre de prolonger son bail qui court jusqu’en 2028.

Le PSG veut garder Barcola « Luis Enrique ne veut absolument pas le lâcher. Le PSG a préparé une énorme proposition de contrat pour Barcola. Quand le Bayern a approché le joueur en juin, le PSG leur a dit : "Laissez tomber" », révèle le journaliste italien dans une vidéo diffusée sur YouTube.