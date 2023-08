PSG : L’incroyable plan de Dembélé !

Baptiste Berkowicz

L'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG n'est plus qu'une question d'heures. L'international français va signer un contrat de cinq ans en faveur club de la capitale. L'été dernier, le joueur de 26 ans avait décidé de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Néanmoins, son agent avait anticipé un potentiel départ un an plus tard en négociant notamment certaines clauses pouvant profiter au prochain acquéreur.

Le PSG enflamme le mercato estival. Après avoir enregistré l'arrivée de huit nouveaux joueurs, les dirigeants parisiens vont frapper un grand coup en s'attachant les services d'Ousmane Dembélé. Une indemnité de transfert de 50M€ est évoquée.

Des clauses de départs négociées

Un an après avoir prolongé son contrat, Ousmane Dembélé va bien quitter le FC Barcelone. D'après les informations de Mundo Deportivo , l'agent du Français, lors des pourparlers, a baissé les exigences salariales de son joueur, qui touchait un salaire de 20M€ par an. En contre partie, Moussa Sissoko a voulu inclure des clauses pour faciliter un départ.

L'agent de Dembélé a poussé pour le PSG