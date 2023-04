PSG : L’étrange réponse de José Mourinho

Axel Cornic

La position de Christophe Galtier s’est grandement fragilisée ces derniers mois et désormais, un départ semble plus que possible pour celui qui a rejoint le Paris Saint-Germain il y a moins d’un an. Plusieurs noms sont déjà évoqués pour le remplacer et tout récemment, RMC Sport a notamment parlé de José Mourinho, vieux rêve de QSI actuellement sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2024.

Depuis l’arrivée des investisseurs qataris, des nombreuses pistes sont régulièrement revenues sur le devant de la scène, de Cristiano Ronaldo à Zinédine Zidane en passant par Robert Lewandowski. C’est également le cas de José Mourinho, dont le profil d’entraineur à poigne a toujours séduit au PSG...

Mourinho, enfin la bonne pour le PSG ?

Le Portugais fait une nouvelle fois parler de lui, puisque RMC Sport a annoncé qu’il était l’une des pistes concrètes du PSG pour remplacer un Christophe Galtier très critiqué. Proche de Luis Campos, il pourrait enfin retrouver un projet très ambitieux, lui qui après les échecs à Tottenham et Manchester United, semble renaître à l’AS Roma.

« Je ne sais strictement rien de tout ce qui a pu se dire »