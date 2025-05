PSG : Les trois premiers coups du mercato sont annoncés !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que la saison ne soit pas encore terminée, le PSG prépare déjà son prochain mercato estival avec des objectifs bien établis, comme le recrutement d’un latéral droit et d’un défenseur central. Côté départs, Presnel Kimpembe ne devrait pas rester au sein de son club formateur. Un départ est de plus en plus probable.

Alors que le PSG vit une fin de saison palpitante avec la perspective de remporter la Ligue des champions, en coulisses les Parisiens préparent déjà le mercato estival. Plusieurs pistes sont déjà étudiées avec deux dossiers qui semblent prioritaires en vue de la saison prochaine à savoir recruter un latéral droit pour concurrencer Achraf Hakimi mais également un axial droit afin de préparer la succession de Marquinhos, comme l'explique le journaliste du Parisien Laurent Perrin.

«Il faut un latéral droit et un défenseur axial droit»

« Il faut un latéral droit et un défenseur axial droit. Et effectivement, Paris manque de profondeur de banc. Traverser une saison sans blessés, c'est exceptionnel et ça n'arrivera pas tous les ans. Malgré sa (longue) liste d'absents, Arsenal a présenté une équipe très compétitive mardi. Cela montre la richesse de leur effectif. Paris n'est pas encore à ce niveau », estime-t-il dans une session de questions/réponses, avant d’évoquer un troisième dossier chaud à savoir le départ de Presnel Kimpembe.

Kimpembe sur le départ ?

« Il est fort possible que Kimpembe quitte Paris cet été, en effet », ajoute Laurent Perrin qui précise toutefois que même en cas d’élimination contre Arsenal, les cadres ne devraient pas quitter le PSG cet été : « La plupart des joueurs sont liés au PSG pour de nombreuses années et, surtout, ceux qui sont dans la rotation s'éclatent. Avec ou sans finale, il y aura des départs, mais ça devrait concerner des joueurs qui sont en manque de temps de jeu ». Une excellente nouvelle pour Luis Enrique qui a lui aussi prolongé son contrat au PSG.