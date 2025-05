Le Real Madrid va boucler deux signatures inédites !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé de la Ligue des champions, mal en point en Liga et encore défait par le Barça en finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid ne vit pas une fin de saison très joyeuse. Le club espère se rabattre sur la Coupe du monde des clubs (15 juin-13 juillet) dont le nouveau format semble intéresser. Mais pour aller au bout de cette compétition, le Real compte sur tous ses joueurs, y compris ceux dont le contrat se termine le 30 juin. Une manœuvre est donc en cours.

A la fin de la saison, Luka Modric et Lucas Vazquez se dirigent vers la sortie, eux qui sont présents dans l'effectif du Real Madrid depuis plus de dix ans. Une aventure qui est censée se terminer le 30 juin initialement. Mais le club compte se servir d'eux pour la Coupe du monde des clubs et pour éviter un problème de contrat, une nouvelle signature aura lieu.

Une prolongation de... deux semaines

D'après les informations rapportés par AS, Luka Modric et Lucas Vazquez devraient ainsi signer un bail de 14 jours pour permettre d'aller au bout de la phase finale de cette nouvelle version de la compétition. Avec une fin de contrat le 30 juin, ils n'auraient pas pu y participer. La solution semble toute trouvée, un soulagement face à ce casse-tête.

Pas de retournement de situation prévu

Cet été, Luka Modric et Lucas Vazquez devraient explorer de nouveaux horizons après la fin de leur contrat au Real Madrid. Si l'avenir de l'Espagnol semble assuré ailleurs, celui du Croate est encore incertain. Il aimerait poursuivre sa carrière jusqu'à la prochaine Coupe du monde et la porte n'est pas tout à fait fermée côté madrilène.