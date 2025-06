PSG : Les premières heures complètement folles après la signature !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir travaillé à l’OM, Yann Guerin est devenu l’attaché de presse du PSG. En signant avec le club de la capitale, il est alors passé dans un tout autre monde et il a rapidement pris conscience d’où il avait mis les pieds. En effet, en débarquant à Paris, Yann Guerin avait vécu des premières heures assez folles.

Malgré son passé à l’OM, Yann Guerin a ensuite atterri au PSG. Nommé attaché de presse du club de la capitale, il a notamment expliqué pour Colinterview : « C’est mon meilleur ami d’enfance qui me met sur le coup. Derrière, le club m’appelle et ça se fait hyper vite. C’est un énorme concours de circonstances qui fait qu’un an après mon départ de l’OM, j’arrive au PSG ».