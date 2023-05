PSG : Le verdict est tombé pour Mourinho

Axel Cornic

Souvent lié au Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de QSI, José Mourinho est à nouveau annoncé comme une cible prioritaire pour remplacer un Christophe Galtier extrêmement critiqué. Selon nos informations, le Portugais n’a toutefois pas été contacté par le club parisien et en Italie on assure qu’il reste concentré sur son travail avec l’S Roma, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024.

Le poste d’entraineur du PSG est sujet à énormément de débats en ce moment. Christophe Galtier affiche en effet le pire bilan d’un coach parisien depuis le début du projet QSI et plusieurs noms sont déjà évoqués pour le remplacer, avec notamment le retour de l’énorme serpent de mer José Mourinho.

Aucun contact avec Mourinho...

RMC Sport a en effet annoncé que le Special One est la priorité du PSG pour remplacer Galtier cet été, avec un premier pas qui aurait déjà été fait. Nous avons toutefois pu vous démentir ces informations sur le10sport.com, puisque le coach du PSG n’est pas en danger dans l’immédiat.

Qui prépare l’avenir de la Roma