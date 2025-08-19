PSG : Le transfert interminable qui fait craquer un joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dès le début du mois de juin, Illia Zabarnyi est apparu comme la grande priorité du PSG. À tel point que sa présence aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs était envisagée. Finalement les négociations se sont éternisées avec Bournemouth et le temps a semblé très long pour le défenseur central qui faisait ses grands débuts avec le PSG dimanche soir.

Arrivé la semaine dernière au PSG, Illia Zabarnyi s'est retrouvé au cœur de très longues négociations entre le PSG et Bournemouth puisque son transfert était annoncé depuis le début du mois de juin. Et alors qu'il a disputé son premier match sous la tunique parisienne dimanche à Nantes, l'Ukrainien ne cache pas qu'il a trouvé le temps long.

Zabarnyi, la très longue attente avant son transfert « C'est différent (de son précédent club, Bournemouth), mais j'aime jouer dans des équipes qui ont la possession. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis plutôt bien senti. Les supporters étaient présents, ils n'ont pas arrêté de chanter. Je ne connais pas mes coéquipiers depuis très longtemps, mais il y a des joueurs incroyables », confie-t-il au micro de Ligue1+ avant de revenir sur les longues négociations pour son transfert.