PSG : Le transfert d'une star prévu de longue date à Paris

Lors de l’été 2021, après avoir remporté l’Euro avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma avait quitté l’AC Milan libre pour prendre la direction du PSG. Cela faisait un moment que le club de la capitale observait le gardien aujourd’hui âgé de 25 ans, comme ce dernier l’a lui-même indiqué, et il espère rester encore de nombreuses années.

Malgré la présence de Keylor Navas, le PSG avait décidé de saisir l’opportunité de s’attacher les services de Gianluigi Donnarumma lors de l’été 2021. L’international italien (68 sélections) avait l’avantage d’être libre, lui qui n’avait pas prolongé avec son club formateur, l’AC Milan. Mais cela faisait un moment que la direction parisienne avait un œil sur le gardien âgé de 25 ans.

« Le PSG a toujours eu un œil sur moi, et voulait me recruter depuis longtemps »

« Mon évolution depuis mon arrivée au PSG ? J’ai beaucoup grandi, beaucoup évolué. Parce que quand on quitte sa zone de confort, énormément de choses changent forcément. Le PSG a toujours eu un œil sur moi, et voulait me recruter depuis longtemps. Et quand je suis arrivé ici, je me suis tout de suite senti à la maison, tout le monde a tout fait pour que je m’intègre parfaitement », a confié Gianluigi Donnarumma, dans un entretien accordé à l’UEFA.

« Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos ! »

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma se sent bien au PSG et espère y rester encore longtemps : « Porter ce maillot est tout simplement incroyable. Un club comme le PSG apporte énormément sur tous les plans, et j’espère rester ici le plus longtemps possible et marquer l’histoire. Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos ! Je sais que c’est beaucoup de matchs, mais j’espère être à la hauteur de cette mission ! Celle de devenir un leader et d’aider ceux qui rejoindront le club à l’avenir. »