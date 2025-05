PSG : Le transfert d’un phénomène est confirmé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’apprête à disputer la finale de la Ligue des champions, le PSG s’active également en coulisse afin de préparer son mercato estival. En ce sens, les dirigeants parisiens ont jeté leur dévolu sur Franco Mastantuono, jeune talent de 17 ans évoluant à River Plate. Rien n’est encore fait, mais le club de la capitale essaye de devancer la concurrence pour s'attacher les services de l’Argentin.

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, c’est peut-être au PSG que Franco Mastantuono (17 ans) va atterrir. Le club de la capitale serait le favori afin d'accueillir le jeune talent de River Plate, où il est sous contrat jusqu'en décembre 2026 et dont la clause libératoire est estimée à 45M€. Et selon le journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants parisiens s’activent en ce sens en coulisse.

« Le Paris Saint-Germain travaille très fort pour faire venir Franco Mastantuono » « Je crois savoir que le Paris Saint-Germain travaille très fort pour faire venir Franco Mastantuono à Paris. Les discussions sont en cours. Le PSG aime Franco Mastantuono, Luis Campos est l'un des directeurs qui travaille le mieux avec les meilleurs talents du monde. Luis Campos est une garantie absolue lorsqu'il s'agit de faire venir les meilleurs talents. Franco Mastantuono est probablement le meilleur talent d'Argentine à l'heure actuelle. Un joueur de très haut niveau en termes de potentiel », a déclaré Fabrizio Romano, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.