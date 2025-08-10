PSG : Le transfert à cause de la guerre ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des mois, la situation autour du gardien du PSG suscite de nombreuses interrogations au sein du club. Les dirigeants semblent avoir leur choix en recrutant Lucas Chevalier pour qu'il devienne le numéro un, plongeant Gianluigi Donnarumma dans l'incertitude. Pour Matvey Safonov, la situation est aussi difficile à accepter car il ne se contentera pas d'un statut de remplaçant. Son départ pourrait être prévu cet été.

Samedi, Lucas Chevalier a fini par rejoindre le PSG officiellement pour cinq saisons. Le Français va prendre le statut de gardien numéro un dans un club d'une plus grande envergure que le LOSC. Pourtant, Gianluigi Donnarumma est encore présent au club et l'idée d'une cohabitation entre les deux semble se dessiner. De quoi rétrograder Matvey Safonov d'un nouveau rang dans la hiérarchie. Le Russe pourrait partir, lui qui a déjà été lié à plusieurs projets.

Safonov sur le départ ? En raison de cette situation plus que floue autour de Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov pourrait être un peu forcé à quitter les lieux. Le gardien russe, qui a débarqué l'année dernière pour concurrencer l'Italien, pourrait partir car il ne se contenterait d'un statut de remplaçant, comme le rapporte L'Equipe. C'est une solution envisagée par les dirigeants parisiens.