PSG : Le successeur de Galtier arrive, un pote de Mbappé lui répond déjà

Benjamin Labrousse

Auteur d’une première saison (très) décevante à la tête du PSG, Christophe Galtier devrait être officiellement démis de ses fonctions dans les prochains jours. Quant à sa succession, le club parisien semble avoir jeté son dévolu sur Julian Nagelsmann. Le jeune entraîneur allemand est bien connu d’Ibrahima Konaté, qui valide cette piste du club de la capitale.

De quoi sera fait l’avenir du PSG ? Il semble juste de dire que le club parisien avance dans l’inconnu à ce jour. Le nouvel entraîneur parisien n’est toujours pas connu alors que Christophe Galtier ne poursuivra pas son aventure sur le banc des champions de France. Si Julian Nagelsmann semble être le choix numéro 1 de la direction parisienne, son ancien joueur du temps de Leipzig Ibrahima Konaté a livré son analyse sur ce choix.

Julian Nagelsmann, « un très bon coach » selon Ibrahima Konaté

« C’est un très bon coach, un très très très bon coach » , affirme le défenseur des Bleus à RMC Sport. « À l’époque, il était encore jeune donc il avait certains défauts par rapport au relationnel avec certains joueurs. Mais je pense qu’en étant passé par le Bayern, il a dû emmagasiner beaucoup d'expérience. Il a une idée de jeu vraiment incroyable, et si les joueurs vont avec, c’est un coach qui peut faire très très mal. Même si ça s’est mal fini avec le Bayern, quand on regarde les résultats en Ligue des champions, c’était pas mal je trouve ! Maintenant, s’il a le souhait de venir au PSG et que le PSG le veut, ça peut être quelque chose de beau peut-être » .

Avec Nagelsmann, le PSG peut « avoir de très bonnes surprises », estime Konaté