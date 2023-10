PSG : Le rendez-vous est pris pour la signature de cette star

Thibault Morlain

Si on parle beaucoup de Kylian Mbappé et du fait qu'il soit dans sa dernière année de contrat au PSG, Presnel Kimpembe est aussi dans la même situation à Paris. Quid alors de l'avenir du titi parisien ? Alors qu'une prolongation de contrat ne serait pas encore d'actualité pour Kimpembe, il va falloir patienter encore un peu pour y voir plus clair...

Sur le chemin du retour après une grosse blessure, Presnel Kimpembe pourrait donc prochainement rejouer avec le PSG. Et si c'était sa dernière année à Paris, avec son club formateur ? L'international français est en fin de contrat avec le PSG et sans prolongation, Kimpembe pourrait donc partir libre l'été prochain.



Mbappé : Le PSG prépare une folle vengeance à 50M€ https://t.co/oce5HPIjF8 pic.twitter.com/f3WRZE43ZF — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Des discussions remises à plus tard avec le PSG ?

Quid alors de l'avenir de Presnel Kimpembe ? Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a annoncé la couleur à propos d'une prolongation au PSG, assurant : « Kimpembe parlera de son avenir avec le PSG durant la seconde partie de la saison. Actuellement, aucune décision n'a été prise ».

Kimpembe vers le FC Barcelone ?