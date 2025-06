PSG : Le règlement de comptes après son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un an après Kylian Mbappé, le PSG a vu une autre de ses stars partir librement. Et cette fois, c'est la section féminine qui a été touchée avec le départ Marie-Antoinette Katoto. Attaquante vedette du club de la capitale, l'internationale français s'est engagée gratuitement avec l'OL après une fin houleuse à Paris. Et l'heure de régler ses comptes est d'ailleurs arrivée pour Katoto.

Entre le PSG et Marie-Antoinette Katoto, ça s'est très mal terminée. Les tensions étaient au maximum entre le club de la capitale et sa désormais ex-joueuse. Arrivée au terme de son contrat, l'internationale français a quitté Paris pour rejoindre l'ennemi, l'OL Lyonnes. « Je suis heureuse. C’est le meilleur du monde à mes yeux. L’histoire force le respect, l’admiration et l’envie de continuer de gagner. Pour moi, c'était un peu une évidence. Je me suis toujours fait cette promesse que si je quittais un club, c'était pour venir ici », expliquait notamment Katoto après sa signature.

« Je m’attendais à ce que cela finisse mal, mais pas autant » Actuellement avec l'équipe de France pour préparer l'Euro, Marie-Antoinette Katoto s'est confiée à l'AFP et elle en a profité pour régler ses comptes. La néo-Lyonnaise a ainsi balancé : « Je m’attendais à ce que cela finisse mal, mais pas autant. Je ne m’attendais pas à une bonne sortie, car cela s’est souvent mal fini avec des joueurs et joueuses. Il y a eu de la manipulation et du manque de respect : on m’a reproché ma réaction, je m’en veux, car il ne me restait plus quelques jours à tenir. (…) Mais sur un énième manque de respect, j’ai réagi, je n’aurais pas dû ».