PSG : Le Real Madrid fixe un ultimatum à Mbappé !

Thomas Bourseau

Le 1er janvier prochaine devrait sonner le moment de l’offensive du Real Madrid auprès de Kylian Mbappé avec une offre contractuelle qui ne devrait être valable que le temps de deux semaines. Après quoi, le Real Madrid déciderait de clore pour toujours ce dossier si aucune réponse ne lui était soumise de la part de l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé pourrait vivre des semaines décisives pour son avenir. C’est du moins ce qui est spécifié de l’autre côté des Pyrénées. En effet, à en croire la presse espagnole, le Real Madrid refuserait de se faire avoir comme en 2022 au moment où son contrat a été prolongé au Paris Saint-Germain. C’est pourquoi une deadline aurait été fixée cette fois-ci.

Kylian Mbappé va recevoir une offre le 1er janvier !

Selon AS , le Real Madrid prévoirait de formuler une offre contractuelle à Kylian Mbappé à compter du 1er janvier prochain si, et seulement si le capitaine de l’équipe de France n’avait pas apposé sa signature sur un nouveau contrat d’ici-là. Les dernières semaines de 2023 s’annoncent mouvementées pour Mbappé et le PSG.

15 janvier ou rien pour le Real Madrid