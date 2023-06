PSG : Le Qatar se lance dans un chantier impossible, c’est enfin terminé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG sort d’une saison plus que galère, le Qatar a déjà décidé de tirer un trait sur l’aventure de Christophe Galtier. Luis Campos est en quête de son successeur depuis de longs jours mais aucune piste ne semblait prendre le dessus. Des tas d’entraîneurs ont été évoqués à Paris et c’est finalement Luis Enrique qui devrait rafler la mise.

Quelle saison pour le PSG. Il y a un an, après la nomination de Christophe Galtier, une vague d’optimisme a traversé la capitale. Tout le monde pensait que le technicien français serait en capacité de porter le PSG et de gérer ce groupe de stars. L’aventure avait bien démarré avec des résultats positifs, des leaders en forme et une communication maîtrisée. Les choses ont rapidement commencé à se compliquer. Et la Coupe du monde au Qatar, en pleine saison, a fini par plomber le PSG.

Le PSG cherche le successeur de Galtier

Même si Christophe Galtier est parvenu à conserver le titre de champion de France, il n’aura pas survécu à cette saison compliquée. Le PSG a décidé de s’en séparer et pour le moment, aucun remplaçant n’a été trouvé. Pourtant, le club de la capitale a exploré plusieurs pistes, de Julian Nagelsmann à Luis Enrique en passant par Thiago Motta et Sergio Conceiçao. Les noms sont nombreux, les pistes concrètes un peu moins.

Plusieurs pistes explorées, Luis Enrique finalement choisi ?