Galtier : Le PSG a joué avec le feu pour son remplaçant

Thomas Bourseau

Après avoir essuyé un gros refus dans la course à la signature de Julian Nagelsmann qui semblait être le favori à la succession de Christophe Galtier dernièrement, le PSG se serait rabattu sur Luis Enrique, à son tour bien placé. Néanmoins, le PSG aurait joué un jeu dangereux qui n’aurait pas plu à l’Espagnol. Explications.

Christophe Galtier ne passera pas l’été au PSG. En effet, comme le10sport.com vous l’a affirmé la semaine dernière, Luis Campos lui a signifié son licenciement. D’après RMC Sport , le conseiller football du PSG aimerait bien voir Mikel Arteta débarquer au Paris Saint-Germain. Néanmoins, Luis Enrique devrait finalement bénéficier du poste de coach laissé vacant par Galtier.

Le PSG veut boucler le coup Enrique dès la semaine prochaine

C’est en effet ce que Grégoire Margotton a fait savoir sur le plateau de Téléfoot ce dimanche : Luis Enrique serait le favori de la direction parisienne pour entraîner le PSG. D’ailleurs, le projet du Paris Saint-Germain serait de boucler ce dossier dès la semaine prochaine. Et ce n’est pas L’Équipe qui dira le contraire. Ce dimanche après-midi, le quotidien sportif confie qu’Enrique devrait bien débarquer au PSG. D’ailleurs, un accord serait à portée de main et plus que jamais d’actualité.

PSG : L’enfant du pays prêt à débarquer ? Il déballe tout https://t.co/0LZ1UOiM2J pic.twitter.com/jRfdgXSPnd — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Luis Enrique n’a pas apprécié les échanges entre le PSG et Julian Nagelsmann