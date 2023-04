PSG : Le Qatar rêve d’un crack, ce sera 130M€

Pierrick Levallet

Afin de se renforcer en vue de la saison prochaine, le PSG prévoit de recruter du lourd. Le club de la capitale penserait notamment à Jude Bellingham, qui aurait tapé dans l'oeil de Nasser Al-Khelaïfi. Il faudra néanmoins sortir le chéquier pour attirer le milieu de terrain de 19 ans dans la capitale puisque le Borussia Dortmund compterait profiter de ce transfert pour se reconstruire.

La saison n’est pas encore terminée, mais le PSG prépare déjà son mercato pour cet été. Le club de la capitale entend se renforcer en profondeur en vue de l’exercice 2023-2024. L’objectif est clair : bâtir une équipe compétitive autour de Kylian Mbappé pour espérer aller décrocher la Ligue des champions. Et pour cela, le Qatar serait prêt à sortir les grands moyens. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a avoué il y a quelques mois être tombé sous le charme de Jude Bellingham.

Un grand retour attendu au PSG, il fixe ses conditions https://t.co/wJaa8IxBqA pic.twitter.com/yOmKXX4Cq4 — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Al-Khelaïfi en pince pour Bellingham

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » avait confié le président du PSG en pleine Coupe du monde. Il faudra néanmoins que le club de la capitale sorte le chéquier pour convaincre le Borussia Dortmund.

Dortmund veut se renflouer avec ce transfert