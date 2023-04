PSG : Le Qatar lâche 38M€, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG attend encore de devenir propriétaire de son stade, Anne Hidalgo a révélé l’offre de 38M€ du Qatar pour le Parc des Princes. Une proposition qualifiée de ridicule par la Maire de Paris. Et Didier Roustan s’interroge sur le réel intérêt de cette offre.

Depuis quelques semaines, le PSG cherche à devenir propriétaire de son stade et se serait positionné pour le rachat du Stade de France après avoir offert 38M€ pour le Parc des Princes. Une proposition que Didier Roustan a du mal à comprendre.

«Déjà s’ils géraient mieux leur argent»

« Déjà s’ils géraient mieux leur argent, ils auraient pas eu besoin de changer. Ils ont des gens qui sont arrivés il y a 14 ans. Ils ont gagné des titres de champion de France, ce n’est pas un échec non plus. Ils ont fait une finale de Ligue des champions, une demi-finale, des quarts et des huitièmes de finale. Ils sont là », assure le journaliste sur le plateau de L’Equipe du Soir , avant de poursuivre.

«Il y a quelque chose de louche là-dedans»