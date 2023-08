PSG : Le Qatar bloque un transfert à 45M€

Baptiste Berkowicz

Après onze saisons passées au sein du PSG, Marco Verratti souhaite faire ses valises cet été. L'Arabie saoudite et le milieu de terrain sont déjà tombés d'accord mais les dirigeants parisiens, Nasser Al-Khelaïfi en tête, n'entendent pas brader leur joueur de 30 ans. Malgré une offre de 45M€, Paris ne flanche pas.

Le PSG accélère sur ce mercato estival. Bien qu'il ait enregistré la venue de Gonçalo Ramos lors des dernières heures, le club parisien voit la question autour des potentiels départs animer ses coulisses. Marco Verratti se pose de sérieuses questions sur son avenir à Paris et est en discussions avancées pour rejoindre l'Arabie saoudite.

Al-Khelaïfi inflexible face à l'Arabie saoudite

Arrivé en provenance de Pescara à l'été 2012, Marco Verratti n'est plus en odeur de sainteté après onze saisons passées dans le club de la capitale. L'Arabie saoudite lui fait la cour et négocie ardemment avec le PSG. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, malgré une deuxième offre de 45M€, après celle de 30M€, les Saoudiens ne parviennent pas à convaincre Nasser Al-Khelaïfi, qui s'occupe en personne du dossier de l'Italien. Le président du PSG, représentant des propriétaires qataris du club de la capitale, est particulièrement attaché à son joueur et demanderait pas moins de 70M€ pour le libérer.

Verratti, toujours dans l'attente

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, le milieu de terrain italien envisage bel et bien un départ du club de la capitale. Après une saison dernière moyenne, Marco Verratti reste le joueur offrant le plus de garanties à l'équipe parisienne dans le coeur du jeu. Néanmoins, le volonté de l'Italien de quitter Paris devra être accompagnée d'un accord entre le PSG et le club qui l'accueillera. À l'approche de la première journée du championnat de France le 12 août face à Lorient, la situation autour du joueur de 30 ans reste floue et pourrait amener Luis Enrique à réfléchir à donner des minutes à son milieu de terrain.