PSG : Le Qatar a un projet incroyable pour transférer Mbappé

Axel Cornic

L’annonce de Kylian Mbappé, qui ne souhaite pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, a fait l’effet d’un véritable tremblement de terre en ce début de mercato estival. Du côté de Doha on ne souhaiterait pas perdre la face dans ce dossier délicat et un plan assez étrange semble faire surface.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de tous les débats. Le Français a en effet publiquement annoncé qu’il n’ira pas plus loin que juin 2024 avec le PSG, ce qui met ses dirigeants dans une position assez inconfortable. A Paris on a en effet le choix entre vendre Mbappé dès cet été, ou alors attendre et le perdre gratuitement dans un an…

Messi a été lâché, Mbappé démolit le PSG https://t.co/9m5k6tvAwQ pic.twitter.com/4ggUCCy7rN — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

« J’ai confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat »

Le principal intéressé a confirmé la tendance dans un long entretien paru dans La Gazzetta dello Sport , ce mercredi. « J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat » a déclaré Mbappé. « Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine »

Un départ… vers Manchester United ?