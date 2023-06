Le PSG a déjà choisi le prochain club de Mbappé

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé refuse de prolonger, le PSG penserait à le vendre cet été pour éviter un transfert libre et gratuit à la fin de son contrat le 30 juin 2024. En cas de départ de son numéro 7 lors de ce mercato, le club de la capitale aimerait l'envoyer du côté de Manchester United.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a pris une décision fracassante quant à son avenir. En effet, le numéro 7 du PSG compte aller au bout de son engagement et changer de club librement et gratuitement à la fin de la saison prochaine.

Mbappé - PSG : Le Qatar tente un coup de maître https://t.co/fKy5PsLiCB pic.twitter.com/PjyW5eiTKH — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Le PSG pense à vendre Mbappé cet été

Après avoir annoncé qu'il comptait rester au PSG cet été, Kylian Mbappé aurait envoyé une lettre particulière à son club ce lundi soir. D'après L'Equipe , la superstar de 24 ans aurait fait savoir au club de la capitale qu'il ne comptait pas activer l'option présente dans son contrat pour prolonger d'une saison. Ainsi, pour éviter un transfert à 0€ de Kylian Mbappé à l'issue de l'exercice 2023-2024, le PSG penserait à le vendre lors de ce mercato. Et l'écurie rouge et bleu aurait d'ores et déjà choisi la prochaine destination de son numéro 7.

Le PSG veut offrir Mbappé à Manchester United