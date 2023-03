PSG : Le Qatar a lancé une révolution, le moment du verdict est décidé

Thomas Bourseau

En parallèle du PSG, la famille royale qatarie aurait déjà tenté de racheter Manchester United dans les années 2010, en vain. A présent, le rêve qatari est plus que jamais d’actualité et pourrait devenir réalité au mois de mai. Explications.

En cette année 2023, le Qatar semble avoir décidé de se développer. Journaliste pour CBS Sports , Ben Jacobs révélait dernièrement que la famille royale voulait acquérir un autre gros club européen après le PSG. Il a un temps été question d’un investissement dans le capital de Tottenham après une rencontre entre les présidents du PSG et des Spurs , à savoir Nasser Al-Khelaïfi et Daniel Levy.

QIA en pole position pour le rachat de Manchester United

Cependant, c’est un rachat total de Manchester United qui est évoqué à présent et plus précisément depuis le 17 février dernier et la déclaration officielle du Cheick Jassim bin Hamad Al-Thani. Ce ne serait pas QSI (Qatar Sports Investments), mais QIA (Qatar Investment Authority) qui semble être derrière cette tentative de rachat des Red Devils . Lors de la soft deadline fixée par la famille Glazer qui détient Manchester United, trois autres offres auraient été soumises dont celle de Sir Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice via INEOS d’après Football Insider.

Le feuilleton Mbappé s’emballe, le PSG passe à l’action https://t.co/kdaD4X7xhh pic.twitter.com/uMb3dG3kKz — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

Les Glazer s’attendaient à mieux pour la vente, la date limite fixée à mai

Toujours selon le média anglais, QIA serait de plus en plus confiant quant à ses capacités de racheter et ce, dans sa totalité , Manchester United. La famille royale qatarie serait à présent en pole position alors que la famille Glazer aurait attendu plus d’acquéreurs potentiels. La réflexion des Américains devrait perdurer jusqu’au mois de mai, moment où le Qatar agrandira son emprise sur le football européen ou non après le PSG.