PSG : Le projet de l'Arabie Saoudite avec Neymar

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2027, Neymar pourrait bien être le seul survivant de la MNM. Initialement poussé vers la sortie, la star brésilienne a en effet vu Lionel Messi faire ses valises et Kylian Mbappé partir au clash avec le Paris Saint-Germain, ce qui pourrait déboucher sur un départ. Mais des projets intéressants pourraient également se présenter pour lui...

Personne ne s’y attendait vraiment. Il y a encore quelques mois, le Qatar n’avait d’yeux que pour Kylian Mbappé, qui était censé devenir la seule star de l’attaque avec le départ de Lionel Messi et un Neymar clairement poussé vers la sortie. Finalement, c’est bien lui qui pourrait quitter le PSG... ce qui offrirait le rôle de tête d’affiche à la star brésilienne !

PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour le transfert de Mbappé https://t.co/OpyLa4wKA6 pic.twitter.com/WNCpao7HTo — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Neymar souhaite quitter le PSG

Mais L’Equipe a lâché une petite bombe ce lundi, puisque Neymar souhaiterait également claquer la porte. Il aurait en effet informé la direction parisienne de son intention de partir avant la fin de ce mercato estival, alors que son contrat court jusqu’en 2027 et qu’il est devenu le point central de l’attaque de Luis Enrique. Selon les informations du quotidien, les manifestation des supporters parisiens devant son domicile en mai aurait laissé des traces et aurait donc décider de tourner cette page de sa carrière.

L’Arabie Saoudite le veut pour 2024