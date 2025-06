PSG : Le mercato rêvé par DJ Snake !

DJ Snake ne s'en cache pas, il est un grand fan du PSG. Forcément, il était le premier heureux après la Ligue des Champions. L'heure du mercato est maintenant venue. Le club de la capitale pourrait alors profiter de l'occasion pour faire quelques retouches et DJ Snake a quelques idées pour le PSG.

Quid maintenant des idées de DJ Snake pour le mercato estival du PSG ? L'artiste a alors fait savoir dans des propos accordés à RTL : « Je suis pote avec plusieurs joueurs donc si j'annonce un joueur à la même position qu'un pote, ça peut être relou. Mais j'aime beaucoup le défenseur d'Arsenal, Saliba. On a déjà Marquinhos et Pacho, mais pour renforcer l'équipe pourquoi pas ».

... et Lautaro Martinez au PSG !

Et en plus de William Saliba, DJ Snake ne dirait pas non à l'arrivée d'un buteur au PSG : « Et peut-être Lautaro Martinez de l'Inter en pur 9. Mais je trouve que l'équipe qu'on a est incroyable ».