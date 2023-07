PSG : Le feuilleton Neymar enflamme le mercato, son clan se lâche

Thomas Bourseau

Hué par les supporters du PSG juste devant son domicile de Bougival en mai dernier, Neymar aurait été secoué par cet épisode, au point de remettre en question son avenir à Paris. Pendant un temps seulement. Depuis la fin de la saison, le club connaît la position du Brésilien sur son avenir.

Dès sa nomination au poste de conseiller football du PSG en juin 2022, Luis Campos souhaitait se séparer de Neymar comme Le Parisien et Foot Mercato l’ont affirmé ces dernières semaines et mois. Et la tendance ne semble pas avoir changé. Il se pourrait que le transfert de Neymar soit toujours souhaité en interne. Et le dossier Xavi Simons le prouve. RMC Sport confiait qu’un transfert de Neymar permettrait à Simons d’éviter un départ en prêt.

Les supporters du PSG ont fait réfléchir Neymar

Mais qu’en pense Neymar ? En mai dernier, certains supporters du PSG se sont rendus à son domicile de Bougival afin de crier haut et fort leur mécontentement quant à l’investissement de Neymar, transfert le plus cher de l’histoire du PSG et du football (222M€). Cette descente des supporters parisiens aurait fait naître une profonde réflexion dans l’esprit de Neymar pour la suite de sa carrière pendant un temps, assez bref.

Neymar entend rester à Paris, son entourage a tout déballé au PSG