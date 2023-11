PSG : Le feuilleton Mbappé «interpelle» en équipe de France !

Thomas Bourseau

Star à la fois du PSG et de l’équipe de France, dont il est le capitaine, Kylian Mbappé fait souvent parler de lui. Soit pour ses performances ou bien pour son mercato au vu de sa situation contractuelle. Que ce soit au PSG ou chez les Bleus, la situation reste la même et interpelle d’après le journaliste Fabrice Hawkins.

Kylian Mbappé cristallise souvent les attentions. Que ce soit au PSG ou en équipe de France, c’est le même son de cloche. Et pour cause, il est souvent question du feuilleton entourant son avenir, son contrat ne courant que jusqu’en juin prochain au Paris Saint-Germain.

«Si vous avez cette question, il faut venir au Campus PSG»

Depuis son clash avec le PSG cet été au sujet de son refus d’activer la clause dans son bail pour le prolonger d’une saison jusqu’en juin 2025, Mbappé n’avait pas pris la parole en conférence de presse lors des derniers rassemblements avec l’équipe de France. Vendredi, Mbappé a mis un terme à cela, mais son avenir a encore une fois été évoqué. Ce à quoi Mbappé a répondu : « Ce n'est pas l'actualité de l'équipe de France. Si vous avez cette question, il faut venir au Campus PSG et j'y répondrai. Le pays avant tout ».

Équipe de France : Mbappé sort du silence et éteint la polémique ! https://t.co/E2qIzZoUlh pic.twitter.com/aKTtrd7F1m — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

«Le feuilleton Mbappé ? Ça ne passe pas inaperçu, les joueurs s’en rendent compte»