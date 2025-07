PSG : Le coup de force du Qatar avec Mbappé

Axel Cornic

Avec les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain en demi-finale du Mondial des clubs, les histoires autour de son départ on refait surface. Et ce n’est pas seulement le cas en France, puisque même à l’étrange on balance sur les problèmes entre le club parisien et celui qui est désormais la nouvelle grande star du Real Madrid.

C’est ce que tout le monde attendait. On aurait pu le voir dès le printemps avec les demi-finales de Ligue des Champions, mais Arsenal a finalement renvoyé à plus tard les retrouvailles entre Kylian Mbappé et son ancien club. On y aurait toutefois bien droit avec quelques mois de retard, puisque le PSG et le Real Madrid s’affronteront en demi-finale du Mondial des clubs, ce mercredi 9 juillet !

Le départ fracassant de Mbappé Evidemment, tout le monde ne parle que de ça, avec la star française qui est attendue au tournant. Car depuis son départ, le PSG semble être transformé et a notamment remporté la première Ligue des Champions de son histoire. Et ce rendez-vous est également l’occasion pour revenir sur une séparation qui a fait beaucoup de bruit et qui continue de le faire, avec un feuilleton judiciaire qui semble interminable. Car personne ne semble avoir digéré la décision de Mbappé de quitter Paris libre...