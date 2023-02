PSG : Le clan Messi lâche une bombe, une grande annonce tombe

Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Lionel Messi pourrait quitter le PSG et potentiellement revenir au FC Barcelone pour préparer sa retraite selon la presse espagnole. Cependant, le président du Barça a profité d’une polémique initiée par le frère de Messi pour évoquer ce feuilleton.

Lionel Messi appartient au PSG. Ou du moins, jusqu’à l’issue de la saison. En effet, le contrat du champion du monde expirera en juin prochain et n’a toujours pas officiellement prolongé malgré la préparation d’un nouveau contrat de la part du Paris Saint-Germain comme ce fut évoqué par le10sport.com en octobre dernier.

Messi songerait à un retour au Barça

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Lionel Messi. Auparavant, la tendance était à une prolongation pour au moins une saison supplémentaire. Il est à présent plus question d’un départ libre de tout contrat. Le journaliste José Alvarez a reconnu sur Twitter que Messi aimerait prendre sa retraite en tant que joueur du FC Barcelone. Pour autant, son frère Matias s’est lâché lors d’un live Twitch en affirmant que l’attaquant du PSG ne reviendrait jamais au FC Barcelone tant que Joan Laporta en sera le président.

PSG : «Il n’y a que Mbappé», Messi et Neymar prennent cher https://t.co/Wbem45Oy00 pic.twitter.com/SLh4hyJqpa — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

«Leo est l'héritage du Barça, mais je ne veux pas commenter quoi que ce soit par respect»