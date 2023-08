PSG : Le clan Mbappé lâche une bombe en Espagne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a rencontré Nasser Al-Khelaïfi samedi dernier. L'occasion d'enterrer la hache de guerre. Au cours de cette réunion, le joueur a donné son accord pour que le PSG ne soit pas lésé l'année prochaine, sans pour autant évoquer une prolongation de contrat. Pourtant, à en croire son entourage, il serait sur le point de signer un nouveau deal.

Après plusieurs semaines de bras de fer, le PSG a pris la décision de réintégrer Kylian Mbappé au groupe principal. Nasser Al-Khelaïfi aurait reçu des garanties de la part du joueur. Au cours d'une réunion samedi dernier, le Français a donné son accord pour que le PSG ne soit pas lésé l'année prochaine, lorsque son contrat arrivera à son terme.

PSG :Le transfert de Neymar réclamé par Mbappé ? Il vend la mèche https://t.co/OmZlxKflpY pic.twitter.com/Nl9Y9ClKZh — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Le PSG et Mbappé n'ont pas discuté d'une prolongation

Mais comme l'explique Vincent Duluc, il ne serait pas question d'une prolongation de contrat. « Le rapprochement entre Mbappé et le PSG n’est pas du tout lié à une promesse de prolongation de contrat. Il n’a jamais été question d’une prolongation dans les discussions entre le joueur et le PSG » a déclaré le journaliste de L'Equipe.

Le clan Mbappé vend la mèche ?