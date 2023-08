PSG : Neymar va financer un projet avec Mbappé ?

Thomas Bourseau

Neymar ne devrait pas effectuer une septième saison en tant que joueur du PSG. Arrivé à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone, le Brésilien devrait partir pour Al-Hilal six ans après son arrivée en grande pompe. Une jolie vente pouvant atteindre les 100M€ selon les bonus pourraient financer un projet du PSG avec Kylian Mbappé.

Entre Neymar et le PSG, le verdict semble avoir été donné. Et c’est Al-Hilal qui devrait rafler la mise. D’après divers médias, le Paris Saint-Germain et Al-Hilal seraient parvenus à un terrain d’entente pour un transfert à 90M€ pour le Brésilien. Le Parisien affirme en outre que grâce à divers bonus, le PSG pourrait même percevoir plus de 100M€ à terme grâce à l’affaire conclue avec la formation saoudienne.

Le PSG se met à y croire pour Kylian Mbappé

Une jolie somme qui serait même presque inespérée pour le comité de direction du PSG qui semblerait déjà savoir comment profiter de la vente de Neymar. À en croire The Financial Times , le PSG se mettrait à rêver d’une bonne issue dans le feuilleton Kylian Mbappé après avoir tenu des discussions constructives et positives pour le Français.

La vente de Neymar pour négocier au mieux un éventuel départ de Mbappé ?