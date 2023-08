PSG : Le clan Dembélé touche le jackpot

Alexis Brunet

Le PSG a frappé un grand coup sur le mercato ce samedi 12 août, en annonçant le recrutement d'Ousmane Dembélé. Le club de la capitale a réussi un très joli coup puisqu'il n'a payé que 50M€ pour s'attacher les services du Français. Dans ce deal, 15M€ vont même revenir à l'agent du joueur, Moussa Sissoko.

Le PSG a décidé de réaliser un mercato très ambitieux. Les dirigeants parisiens veulent offrir une grosse équipe à Luis Enrique, afin qu'il puisse atteindre ses objectifs, et se battre pour aller le plus loin en Ligue des Champions. Ainsi, pas moins de neuf joueurs ont déjà rejoint le club de la capitale, et ce n'est probablement pas fini.

Ousmane Dembélé a rejoint le PSG

Luis Enrique demandait depuis de nombreuses semaines un ailier droit pouvant apporter de la percussion. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a longtemps cherché à faire venir Bernardo Silva. Mais face aux nombreux refus de Manchester City, Paris a finalement jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé. Le Français s'est engagé ce samedi 12 août jusqu'en 2028 avec le champion de France.

15M€ pour l'agent de Dembélé