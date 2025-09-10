PSG : L’Arabie Saoudite se fait recaler à Paris !

Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis un an, Randal Kolo Muani avait trouvé une solution l’hiver dernier, avec un prêt à la Juventus. Mais l’attaquant est revenu au Paris Saint-Germain cet été et son avenir a beaucoup fait parler, avant qu’un épilogue assez surprenant ne soit trouvé avec son prêt à Tottenham.

Tout au long de l’été, l’avenir de Randal Kolo Muani a animé les débats. Surtout en Italie, puisque tout le monde annonçait son retour à la Juventus, où il avait passé toute la deuxième partie de saison dernière. Mais le PSG a frôlé la catastrophe avec les Bianconeri...

La surprise de dernière minute Les négociations entre les deux clubs ont semblé être interminable et même à quelques heures de la fin du mercato, une solution n’était toujours pas trouvée. Le PSG a ainsi dû chercher des nouvelles options et une piste s’est rapidement concrétisée en Premier League, puisque Kolo Muani a été prêté à Tottenham.