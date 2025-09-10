PSG : L’Arabie Saoudite se fait recaler à Paris !

Poussé vers la sortie depuis un an, Randal Kolo Muani avait trouvé une solution l’hiver dernier, avec un prêt à la Juventus. Mais l’attaquant est revenu au Paris Saint-Germain cet été et son avenir a beaucoup fait parler, avant qu’un épilogue assez surprenant ne soit trouvé avec son prêt à Tottenham.
Tout au long de l’été, l’avenir de Randal Kolo Muani a animé les débats. Surtout en Italie, puisque tout le monde annonçait son retour à la Juventus, où il avait passé toute la deuxième partie de saison dernière. Mais le PSG a frôlé la catastrophe avec les Bianconeri...
La surprise de dernière minute
Les négociations entre les deux clubs ont semblé être interminable et même à quelques heures de la fin du mercato, une solution n’était toujours pas trouvée. Le PSG a ainsi dû chercher des nouvelles options et une piste s’est rapidement concrétisée en Premier League, puisque Kolo Muani a été prêté à Tottenham.
Kolo Muani aurait refusé l’Arabie Saoudite
L’international français aurait toutefois pu avoir une autre trajectoire. D’après les informations de Foot Mercato, Randal Kolo Muani était l’une des priorités de la Saudi Pro League, avec une grosse opération à la clé. C’est le joueur lui-même qui aurait plombé un éventuel deal, puisqu’il n’avait aucune intention de quitter l’Europe à ce stade de sa carrière.