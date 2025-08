PSG : L’ancien de l’OM qui peut relancer le mercato !

Axel Cornic

Revenu le 15 juillet dernier au terme de son prêt, Randal Kolo Muani doit absolument trouver une solution avant la fin du mercato. Car Luis Enrique ne compte pas sur lui au Paris Saint-Germain pour la saison qui approche à grands pas et l’international français pourrait rebondir à l’étranger, notamment du côté de la Juventus.

Où va jouer Randal Kolo Muani ? Après le FC Nantes, l’Eintracht Francfort et le PSG, l’attaquant de 26 ans a évolué ces six derniers mois à la Juventus. Mais son aventure ne s’est pas poursuivie, puisque son prêt s’est terminé et il est revenu à Paris, où il n’a toutefois pas d’avenir.

Kolo Muani enfin à la Juve ? Ainsi, depuis le début du mercato estival les Bianconeri tentent de le récupérer. Et si les négociations semblaient bloquées, elle auraient repris de plus belle récemment. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus aurait ouvert à un prêt avec option d’achat obligatoire et le PSG pourrait finalement encaisser un total de 50M€ d’un éventuel départ de Randal Kolo Muani.