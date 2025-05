PSG - Lamine Yamal : Signature imminente !

L’été dernier, Lamine Yamal avait la cote sur le mercato. Le phénomène de 17 ans était notamment dans le viseur du PSG. Mais finalement, le jeune international espagnol est resté au FC Barcelone. Depuis, le crack blaugrana a fait sensation en Catalogne. Il ne devrait d’ailleurs plus tarder à prolonger son contrat au Barça.

Lamine Yamal va prolonger au FC Barcelone !

D’ailleurs, Lamine Yamal ne devrait plus tarder à prolonger au FC Barcelone d’après les informations de SPORT. Ce ne serait plus qu’une question de temps avant que le phénomène de 17 ans ne paraphe un nouveau contrat. Le club catalan aurait pris conscience de la dimension prise par son prodige cette saison, et devrait donc lui faire une offre en conséquence.