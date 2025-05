PSG : La rupture qui va faire enrager Luis Enrique ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son contrat court jusqu'en juin 2025, Luis Campos n’a toujours pas prolongé avec le PSG. L’avenir du dirigeant portugais est encore incertain, même s’il semble investi dans plusieurs dossiers dans l’optique du mercato estival. Le laisser partir serait une erreur pour Pierre Ménès, en raison de la relation de travail qu’il entretient avec Luis Enrique.

« Ce serait une erreur de casser cette relation »

« Si Paris veut le conserver, il le conservera », estime Pierre Ménès, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. « Je pense que Luis Enrique et Campos travaillent main dans la main et ce serait une erreur de casser cette relation. Ce serait bien qu’il reste au PSG parce que l’on a beaucoup taillé son recrutement, et on se rend compte que c’est pas mal du tout. »